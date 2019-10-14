2019-10-14T11:55:50+03:00
Общество

В драмтеатре откроется фотовыставка монет, посвященных театру

Они посвящены успехам российского сценического искусства
Алексей СУХОВ
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17 октября в стенах владимирского академического театра драмы откроется фотовыставка "Магия театра". В год театра на выставке будут представлены фотографии монет Банка России, отражающие успехи российского сценического искусства.

Эти монеты вышли минимальными тиражами и сейчас находятся в частных коллекциях. Они отражают своеобразие культуры страны в платине, золоте, серебре. Все монеты, представленные на выставке, можно условно разделить на несколько блоков: балет, опера и драма. На них запечатлены герои известных русских балетов, вошедших в сокровищницу мировой культуры: "Спящая красавица", "Щелкунчик", "Раймонда", великие оперные и балетные композиторы, знаменитые театральные режиссеры и актеры.

История выпуска Центральным банком памятных монет театральной тематики насчитывает ровно тридцать лет - первые из них отчеканены в 1989 году. За это время было выпущено более 100 монет, посвященных театру. Выставка откроется 17 октября в 17.00 и будет сопровождаться рассказом экскурсовода владимирского отделения Банка России.

ИСТОЧНИК KP.RU

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