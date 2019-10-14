Мэрия Коврова спросила горожан, нужен ли им "Макдоналдс"

СЕГОДНЯ 10:53 2019-10-14T10:53:07+03:00

В администрации города считают, что соседство фаст-фуда с фитнес-центром выглядит не очень логично

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10 октября администрация города Коврова рассматривала вопрос реконструкции бывшего кинотеатр на углу улиц Чкалова и Комсомольской. Участок принадлежит трем собственникам, каждый из них собирается реализовать собственный проект: торговый комплекс, фитнес-центр и "Макдоналдс". Глава градостроительного совета и действующий мэр Коврова Юрий Морозов предложил экспертам вернуться к рассмотрению вопроса через месяц, так как считает, что одно из самых видовых мест в центре Коврова нельзя превращать в разномастную застройку.

Также глава города предположил, что кововровчанам и вовсе не нужен "Макдоналдс" и предложил провести опрос на сайте мэрии. Он продлится с 14 октября по 10 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU