Мэрия Коврова спросила горожан, нужен ли им "Макдоналдс"
10 октября администрация города Коврова рассматривала вопрос реконструкции бывшего кинотеатр на углу улиц Чкалова и Комсомольской. Участок принадлежит трем собственникам, каждый из них собирается реализовать собственный проект: торговый комплекс, фитнес-центр и "Макдоналдс". Глава градостроительного совета и действующий мэр Коврова Юрий Морозов предложил экспертам вернуться к рассмотрению вопроса через месяц, так как считает, что одно из самых видовых мест в центре Коврова нельзя превращать в разномастную застройку.
Также глава города предположил, что кововровчанам и вовсе не нужен "Макдоналдс" и предложил провести опрос на сайте мэрии. Он продлится с 14 октября по 10 ноября.
ИСТОЧНИК KP.RU