2019-10-14T10:27:35+03:00
Общество

Владимир занял 18-ое место в личном рейтинге российских городов Ильи Варламова

Лучшим городом страны блоггер признал Екатеринбург
Артём Черепанов
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Известный блоггер, убранист и архитектор Илья Варламов составил рейтинг российских городов. Владимир занял в нем 18-ое место, опередив другие исторические города страны Ярославль и Кострому.

- Владимир маленький, не в лучшем состоянии, но все мы его любим, потому что это история, - прокомментировал Илья Варламов.

Лучшим городом страны Илья Варламов признал Екатеринбург. Второе место заняла Казань. Всего в рейтинг попали 85 городов, в которых побывал блоггер, включая Якутск и Альметьевск. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге не участвовали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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