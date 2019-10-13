В Петушинском районе будут производить лекарства для борьбы с онкологией
8 октября в поселке Вольгинский Петушинского района состоялось открытие новой производственной линии компании "Верофарм". На ней будут выпускать жизненно важные лекарственные препараты в виде стерильных инъекционных форм в шприцах и ампулах.
Линия достигнет проектной мощности – 100 миллионов ампул и шприцев в год – в первом квартале 2020 года. Дополнительно будет создано около 40 рабочих мест. Новая производственная линия завершает трехлетний инвестиционный цикл объемом полмиллиарда рублей для расширения производства в Вольгинском. Лекарства будут нужны для лечения пациентов со злокачественными опухолями, болезнями печени, сердечно-сосудистыми заболеваниями, а также для медицинского сопровождения хирургических вмешательств.
"Верофарм" специализируется на производстве доступных высококачественных препаратов в таких направлениях медицины, как онкология, женское здоровье, гастроэнтерология, инфекционные заболевания, дерматология и неврология, а также на выпуске медицинских пластырей.
ИСТОЧНИК KP.RU