19-летний камешковец воровал с дач все подряд: от продуктов до автомобиля

СЕГОДНЯ 17:16 2019-10-13T17:16:25+03:00

За восемь ходок он награбил имущества на 150 тысяч рублей

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По этому случаю следственный отдел ОМВД России по Камешковскому району как раз завершил расследование. Молодого парня обвиняют как в кражах, так и в попыткакх их совершить.

По версии следствия, весной и летом он совершил восемь краж на дачных участках. Пострадавшие говорили, что у них пропадало все, что плохо лежит. Подозреваемый не гнушался даже продуктами, но чаще воровал бытовую технику, электроприборы. В одном из случаев с участка пропал отечественный автомобиль.

В течение нескольких недель сотрудники полиции искали преступника. В результате в середине июля они вышли на 19-летнего камешковца и задержали его. Во время допросов он рассказал, что часть похищенного реализовал, некоторые предметы потерял сразу после краж, а похищенным автомобилем пользовался самостоятельно. Ущерб составил более 150 000 рублей, парень частично возместил его. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU