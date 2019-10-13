2019-10-13T17:16:25+03:00
Происшествия

19-летний камешковец воровал с дач все подряд: от продуктов до автомобиля

За восемь ходок он награбил имущества на 150 тысяч рублей
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Изменить размер текста:

По этому случаю следственный отдел ОМВД России по Камешковскому району как раз завершил расследование. Молодого парня обвиняют как в кражах, так и в попыткакх их совершить.

По версии следствия, весной и летом он совершил восемь краж на дачных участках. Пострадавшие говорили, что у них пропадало все, что плохо лежит. Подозреваемый не гнушался даже продуктами, но чаще воровал бытовую технику, электроприборы. В одном из случаев с участка пропал отечественный автомобиль.

В течение нескольких недель сотрудники полиции искали преступника. В результате в середине июля они вышли на 19-летнего камешковца и задержали его. Во время допросов он рассказал, что часть похищенного реализовал, некоторые предметы потерял сразу после краж, а похищенным автомобилем пользовался самостоятельно. Ущерб составил более 150 000 рублей, парень частично возместил его. В настоящее время уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петушинском районе будут производить лекарства для борьбы с онкологией
Ярославский театр кукол приедет во Владимир с гастролями
Владимирское "Торпедо" выиграло в Пскове
Андрей Шохин пообещал не застраивать парк "Дружба"
В субботу вечером во Владимирской области в ДТП погибли трое
Перепись населения в 2020 году будут обслуживать почти три тысячи владимирцев
Во Владимире установили новые дорожные знаки
Половина транспортного налога будет оставаться в муниципальных бюджетах Владимирской области
На городской субботник во Владимире вышли более 18 тысяч жителей
Во Владимирской области у 19 нерегулируемых переходов возле школ и детсадов поставят светофоры
Эдуард Маркин скоро станет "Почётным гражданином Владимирской области"
Тяжелобольного 3-летнего малыша из Гусь-Хрустального будут лечить столичные медики
Женщина из Владимира спасла мужчину, попавшего в ДТП
Главой администрации Камешковского района стал Илья Букалов
Жителю Суздаля дали восемь лет за постоянные кражи и разбой
Беларусь поможет построить дороги и школы во Владимирской области
Маршрут автобуса № 56 временно продлят до микрорайона Лунево
Ансамбль «Баловень» из Камешкова выступит Красной площади
«Волонтёры культуры» благоустраивали территорию Златоустовского кладбища в Суздале
Юным владимирцам расскажут, как Волков написал "Волшебник Изумрудного города"