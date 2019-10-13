Ярославский театр кукол приедет во Владимир с гастролями

СЕГОДНЯ 16:00 2019-10-13T16:00:55+03:00

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С 24 по 27 октября в областном центре выступят артисты Ярославского театра кукол. Они покажут юным владимирцам три спектакля.

24 и 25 октября на сцене пройдет спектакль "Златовласка" (6+). Историю о злом жадном короле, решившем жениться на Златовласке, и его добром слуге Иржике, полюбившем эту красавицу, зрителям рассказывают куклы-марионетки, традиционные для чешской культуры кукольного театра.

25-27 октября пройдет спектакль на подушках "Сказки Маленького Лисенка". Герои Лисёнок, Зайка и Ворона – крохотные куклы из фетра, размером с детскую ладошку, живут в трехэтажной старой ели со всеми удобствами. Зрители активно участвуют в представлении, они вместе с артистами познают окружающий мир на ощупь, помогают героям сказки делать открытия.

26 и 27 октября покажут "Красную шапочку". Поход через страшный дремучий лес кажется Красной шапочке всего лишь забавным приключением. Но став вместе с бабушкой обедом для волка, Красная шапочка поймет, что следует доверять советам близких людей.

ИСТОЧНИК KP.RU