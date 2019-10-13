2019-10-13T16:00:55+03:00
Общество

Ярославский театр кукол приедет во Владимир с гастролями

Он покажет три спектакля
Алексей СУХОВ
Поделиться:
фото с официального сайта Владимирского театра куколфото с официального сайта Владимирского театра кукол
Изменить размер текста:

С 24 по 27 октября в областном центре выступят артисты Ярославского театра кукол. Они покажут юным владимирцам три спектакля.

24 и 25 октября на сцене пройдет спектакль "Златовласка" (6+). Историю о злом жадном короле, решившем жениться на Златовласке, и его добром слуге Иржике, полюбившем эту красавицу, зрителям рассказывают куклы-марионетки, традиционные для чешской культуры кукольного театра.

25-27 октября пройдет спектакль на подушках "Сказки Маленького Лисенка". Герои Лисёнок, Зайка и Ворона – крохотные куклы из фетра, размером с детскую ладошку, живут в трехэтажной старой ели со всеми удобствами. Зрители активно участвуют в представлении, они вместе с артистами познают окружающий мир на ощупь, помогают героям сказки делать открытия.

26 и 27 октября покажут "Красную шапочку". Поход через страшный дремучий лес кажется Красной шапочке всего лишь забавным приключением. Но став вместе с бабушкой обедом для волка, Красная шапочка поймет, что следует доверять советам близких людей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Петушинском районе будут производить лекарства для борьбы с онкологией
19-летний камешковец воровал с дач все подряд: от продуктов до автомобиля
Владимирское "Торпедо" выиграло в Пскове
Андрей Шохин пообещал не застраивать парк "Дружба"
В субботу вечером во Владимирской области в ДТП погибли трое
Перепись населения в 2020 году будут обслуживать почти три тысячи владимирцев
Во Владимире установили новые дорожные знаки
Половина транспортного налога будет оставаться в муниципальных бюджетах Владимирской области
На городской субботник во Владимире вышли более 18 тысяч жителей
Во Владимирской области у 19 нерегулируемых переходов возле школ и детсадов поставят светофоры
Эдуард Маркин скоро станет "Почётным гражданином Владимирской области"
Тяжелобольного 3-летнего малыша из Гусь-Хрустального будут лечить столичные медики
Женщина из Владимира спасла мужчину, попавшего в ДТП
Главой администрации Камешковского района стал Илья Букалов
Жителю Суздаля дали восемь лет за постоянные кражи и разбой
Беларусь поможет построить дороги и школы во Владимирской области
Маршрут автобуса № 56 временно продлят до микрорайона Лунево
Ансамбль «Баловень» из Камешкова выступит Красной площади
«Волонтёры культуры» благоустраивали территорию Златоустовского кладбища в Суздале
Юным владимирцам расскажут, как Волков написал "Волшебник Изумрудного города"