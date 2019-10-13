Владимирское "Торпедо" выиграло в Пскове

СЕГОДНЯ 12:52 2019-10-13T12:52:38+03:00

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Владимирское "Торпедо" и не думет сдавать обороты и продолжает успешно играть в чемпионате. 12 октября был обыгран "Псков-747", причем в гостях.

В последние годы матчи владимирского "Торпедо" и "Пскова-747" выдаются очень боевыми, а порой и результативными. Вот и в этот раз зрители увидели сразу пять мячей, причем все в первом тайме.

Со стартовым свистком свдьи владимирцы постарались взять инициативу под свой контроль, и скоро забили гол. Расторопнее всех у ворот "Пскова-747" оказался Денис Перфилов. Удвоил преимущество с пенальти капитан "Торпедо" Дмитрий Чернухин безукоризненно пробил с "точки". После этого "Псков-747" за какие-то 15 минут сравнял счет. А под занавес первого тайма Дмитрий Забродин сделал счет итоговым - 3:2.

Победа в гостях позволила владимирскому "Торпедо" закрепиться на четвёртом месте турнирной таблицы по итогам первого круга соревнований. У владимирцев в активе 23 очка. У лидеров - "Зенит-2" - 28 очков.

ИСТОЧНИК KP.RU