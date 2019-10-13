В субботу вечером во Владимирской области в ДТП погибли трое

СЕГОДНЯ 10:31 2019-10-13T10:31:35+03:00

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Сразу две аварии с погибшими произошли во Владимирской области вечером 12 октября. В результате погибли трое человек.

Первое ДТП произошло около 17.40 на 7 км автодороги "Владимир-Муром-Арзамас". По предварительной информации от УМВД России по Владимирской области, 55-летний водитель "Киа Рио" ехал в сторону Владимира, выехал на встречку ,и врезался в "Форд". Побгибла 18-летняя пассажирка "Форда", водитель "Киа Рио" и еще один пассажир "Форда" в больнице.

А в 23.25 на 2 км автодороги "Бетонка-Черново" 33-летний водитель автомобиля "Мицубиси Лансер", следуя в сторону автодороги А-108, тоже выехал на полосу встречного движения. Дальше столкновение с "Рено Логан". В результате ДТП погибли водитель и 15-летний пассажир "Митцубиси Лансер", 54-летний водитель и 53-летний пассажир "Рено Логан" в больнице.

ИСТОЧНИК KP.RU