2019-10-12T17:01:49+03:00
Общество

Во Владимире установили новые дорожные знаки

Знаки установлены в рамках подготовки к предстоящему зимнему сезону
Алексей СУХОВ
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Управление ЖКХ завершило установку дорожных знаков «Стоянка запрещена по нечетным числам месяца» и «Стоянка запрещена по четным числам месяца» с табличкой «Работает эвакуатор». Последние запланированные знаки разместили в Восточном районе на внутриквартальной дороге №14 - от пересечения ул. Жуковского с ул. Красносельской до ул. Суворова.

Знаки установлены в рамках подготовки к предстоящему зимнему сезону. «Центр управления городскими дорогами» расчищает не только центральные дороги, площади и скверы, но и отдаленные от центра районы. Внутриквартальные дороги имеют, как правило, по две полосы, поэтому ограничение стоянки вдоль проезжей части по четным и нечетным дням позволит уборочной технике расчищать дорожное полотно до самой обочины.

Ранее аналогичные знаки смонтировали на проезде от ул. Центральная до ул Песочная в мкр. Коммунар, также они появятся и на участке улицы Ильича от улицы Княгининской до дома по улице Ильича, 24.

ИСТОЧНИК KP.RU

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