2019-10-12T16:06:43+03:00
Общество

Половина транспортного налога будет оставаться в муниципальных бюджетах Владимирской области

Депутаты Заксобрания пересмотрели его распределение
Алексей СУХОВ
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Депутаты налогового комитета Законодательного собрания Владимирской области пересмотрели распределение части транспортного налога, налога, собираемого по "упрощенке", и неналоговых сборов за негативное воздействие на окружающую среду.

Все это сделано для того, чтобы увеличить собственные доходы местных бюджетов. В итоге муниципалы получат почти миллиард рублей уже в 2020 году. Так, 50% от транспортного налога, собираемого в городских округах (Владимир, Муром, Гусь-Хрустальный, Радужный, Ковров) и городских поселениях останутся в местных бюджетах. Районные бюджеты получат половину транспортного налога, собираемого в сельских поселениях (поскольку в сельских поселениях нет собственных "дорожных фондов").

Ранее транспортный налог целиком зачислялся в областной дорожный фонд. Таким образом, более 670 миллионов рублей будут перераспределены из областного дорожного фонда в муниципальные. В итоге, собираемость транспортного налога вырастет, ведь теперь районы и города в этом заинтересованы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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