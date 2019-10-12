На городской субботник во Владимире вышли более 18 тысяч жителей

СЕГОДНЯ 13:36 2019-10-12T13:36:28+03:00

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12 октября во Владимире прошел внеочередной субботник. И уже известны предварительные итоги большой волонтеркой уборки.

В первой половине дня на улицы города вышли более 18 тысяч владимирцев, хотя планировалось на 2 тысячи меньше. Скорее всего, поспособствовала хорошая погода. Убраны от листвы и веток общественные пространства на Пушкинском и Никитском бульварах, сквер Липки, городские парки, зеленая зона возле ДТЮ, Вокзальный спуск и территория, прилагающая к "пекинке", Казанский родник, овраг в районе школы №32. Депутаты горсовета в "Патриаршем саду" под руководством специалистов провели осеннюю высадку новых растений и подготовили декоративные и плодовые деревья и кустарники к предстоящей зимовке.

К полудню из города уже вывезли более 100 тонн собранных веток, листвы и уличного мусора. Вывоз мешков с мусором продолжат сегодня и завтра. Если горожане заметят, что с вывозом мусора случилась заминка, можно позвонить в мэрию по телефонам 05 или 53-11-48.

ИСТОЧНИК KP.RU