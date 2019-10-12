Во Владимирской области у 19 нерегулируемых переходов возле школ и детсадов поставят светофоры

СЕГОДНЯ 11:56 2019-10-12T11:56:13+03:00

А на 23 сделают "лежачих полицейских"

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Департамент транспорта и дорожного хозяйства проанализировал ситуацию с пешеходными переходами возле школ, детских садов и других социальных объектов в регионе.

Оказалось, что всего на дорогах областного значения имеется 26 нерегулируемых пешеходных переходов в подобных местах. Было решено выделить дополнительные деньги на исправление ситуации. В 2020-2021 годах по региональной программе на 26 пешеходных переходах планируется установить соответствующие дорожные знаки и нанести дорожную горизонтальную разметку желто-белого цвета.

На 19 переходах появятся светофоры, на 22 переходах – пешеходные перильные ограждения, на 23 переходах – искусственные неровности ("лежачие полицейские").

ИСТОЧНИК KP.RU