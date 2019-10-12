2019-10-12T08:47:47+03:00
Общество

Тяжелобольного 3-летнего малыша из Гусь-Хрустального будут лечить столичные медики

Областные власти договорились о том, чтобы Захаром Пучковым занялись врачи из знаменитой Морозовской детской клинической больницы
Алексей СУХОВ
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Марина и Захар Пучковы.Марина и Захар Пучковы.
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Областные власти после нескольких публикаций "Комсомольской правды" о больных детях из Гусь-Хрустального, наконец-то, начали действовать. По поручению губернатора Владимира Сипягина директор департамента здравоохранения Алексей Мозалев 9 октября в Москве встретился на совещании с директором департамента лекарственного обеспечения и регулирования обращения медицинских изделий Минздрава России Елены Максимкиной.

Так, удалось согласовать ввоз в страну незарегистрированного в России, но необходимого 3-летнему Захару Пучкову лекарственного препарата. При этом представители компании-производителя лекарства "БиоМарин" согласились стать спонсором заместительной терапии на первом этапе лечения.

Также достигнута договорённость с главным врачом Морозовской детской клинической больницы города Москвы Еленой Петряйкиной о совместном наблюдении и лечении маленького пациента из Гусь-Хрустального, которое будут осуществлять столичные врачи-специалисты Центра орфанных и других редких заболеваний у детей и подростков Морозовской больницы и врачи-специалисты из Владимирской области. Начало лечения ребёнка в столице запланировано на октябрь этого года.

Напомним, что Захар Пучков страдает от нейронального цероидного липофусциноза (НЦЛ-2 типа). Эта болезнь проявляется не сразу, первые годы ребенок выглядит здоровым. Потом начинаются судороги, паралич и... трагический исход. От болезни уже нет шансов у старшей сестры Захара, но мальчика еще можно спасти.

ИСТОЧНИК KP.RU

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