2019-10-12T08:27:28+03:00
Общество

Женщина из Владимира спасла мужчину, попавшего в ДТП

В Суздальском районе машина вылетела в кювет и врезалась в дерево
Алексей СУХОВ
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предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.предоставлено ГУ МЧС России по Владимирской области.
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3 октября в Суздальском районе при повороте на Сущево произошло ДТП. Водитель легкового автомобиля не справился с управлением, машина вылетела в кювет.

На место незамедлительно выехали представители МЧС, полиции и скорой. Однако основную помощь 25-летнему водителю оказала простая женщина из Владимира Светлана Бутырева. Когда автомобиль молодого парня съехал в кювет и врезался в деревья, она как раз проезжала мимо. Увидев автомобиль, Светлана Бутырева остановилась, выскочила из своей машины и бросилась к месту аварии. Как только она вытащила пострадавшего молодого человека, его автомобиль загорелся.

Приехавшие на место пожарные потушили машину за несколько минут. Впрочем, вряд ли она подлежит восстановлению. Самим же мужчиной занялись медики, они отвезли его в больницу скорой медицинской помощи города Владимира.

Сама Светлана Бутырева после отъезда медиков ещё долго не могла прийти в себя. В настоящее время рассматривается вопрос о поощрении ее за спасение человека.

ИСТОЧНИК KP.RU

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