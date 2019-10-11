2019-10-11T16:07:36+03:00
Происшествия

Жителю Суздаля дали восемь лет за постоянные кражи и разбой

Даже выйдя из тюрьмы, он не успокоился и совершил еще три преступления
Алексей СУХОВ
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В Суздале завершился суд над 42-летним мужчиной, которого признали виновным сразу по трем статьям: кража, грабеж и разбой.

Как сообщает областная прокуратура, осенью 2018 года мужчина условно-досрочно вышел из мест не столь отдаленных. На зоне он провел три года. Но это не исправило суздальца. Спустя месяц после освобождения он снова вернулся к воровскому ремеслу. Сначала он вместе со знакомым попытался украсть алкогольные напитки из сетевого магазина, но работники торговой точки поймали злоумышленников на выходе из магазина. Потом, уже находясь под следствием, он незаконно проник в жилище к знакомому, откуда украл электроинструменты на сумму 4,5 тысячи рублей. Похищенное имущество он распродал за бесценок, купив на вырученные деньги спиртное. Наконец, в декабре 2018 года он отобрал вечером у случайного прохожего мобильный телефон, после чего с группой ребят, угрожая кухонным ножом, ограбил еще одного прохожего. И вновь украл мобилку. Все преступления совершены в пьяном виде.

Суд дал мужчине 8 лет колонии особого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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