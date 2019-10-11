Маршрут автобуса № 56 временно продлят до микрорайона Лунево
Об этом просили жители городской окраины
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С понедельника автобус № 56, едущий от Центрального рынка на улице Батурина до турбазы "Ладога" в 6.30, будет продлен до микрорайона Лунево. Оправляться он теперь будет в 6.15. Обратно из Лунево автобус поедет в 6.43, на турбазу "Ладога" он будет приезжать в 6.55.
Вопрос сохранения данного рейса в дальнейшем будет рассмотрен по результатам изучения пассажиропотока.
ИСТОЧНИК KP.RU