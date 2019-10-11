Маршрут автобуса № 56 временно продлят до микрорайона Лунево

СЕГОДНЯ 14:22 2019-10-11T14:22:57+03:00

Изменить размер текста: A A

С понедельника автобус № 56, едущий от Центрального рынка на улице Батурина до турбазы "Ладога" в 6.30, будет продлен до микрорайона Лунево. Оправляться он теперь будет в 6.15. Обратно из Лунево автобус поедет в 6.43, на турбазу "Ладога" он будет приезжать в 6.55.

Вопрос сохранения данного рейса в дальнейшем будет рассмотрен по результатам изучения пассажиропотока.

ИСТОЧНИК KP.RU