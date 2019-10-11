2019-10-11T14:15:35+03:00
Общество

«Волонтёры культуры» благоустраивали территорию Златоустовского кладбища в Суздале

В акции приняли участие 25 человек
Алексей СУХОВ
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фото с официального сайта департамента культурыфото с официального сайта департамента культуры
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9 октября региональный добровольческий центр «Волонтеры культуры» при Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи принял участие в благоустройстве Златоустовского кладбища, расположенного на территории города Суздаля.

Перед началом работы для добровольцев маленький исторический экскурс об истории кладбища и людях, похороненных на нём, провела Алла Зайкова - председатель совета Суздальского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В акции приняли участие 25 человек: студенты Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа, Суздальского филиала Санкт-Петербургского института культуры (бывшее Суздальское художественно-ремесленное училище), Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимирского филиала Российского университета кооперации.

ИСТОЧНИК KP.RU

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