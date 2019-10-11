«Волонтёры культуры» благоустраивали территорию Златоустовского кладбища в Суздале

СЕГОДНЯ 14:15 2019-10-11T14:15:35+03:00

В акции приняли участие 25 человек

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9 октября региональный добровольческий центр «Волонтеры культуры» при Владимирской областной библиотеке для детей и молодежи принял участие в благоустройстве Златоустовского кладбища, расположенного на территории города Суздаля.

Перед началом работы для добровольцев маленький исторический экскурс об истории кладбища и людях, похороненных на нём, провела Алла Зайкова - председатель совета Суздальского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры.

В акции приняли участие 25 человек: студенты Суздальского индустриально-гуманитарного колледжа, Суздальского филиала Санкт-Петербургского института культуры (бывшее Суздальское художественно-ремесленное училище), Владимирского государственного университета им. А.Г. и Н.Г. Столетовых, Владимирского филиала Российского университета кооперации.

ИСТОЧНИК KP.RU