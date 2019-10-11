Юным владимирцам расскажут, как Волков написал "Волшебник Изумрудного города"
16 октября в 11:00 библиотека семейного чтения (ул. Егорова, д. 10) приглашает своих маленьких читателей в гости к сказке «Волшебных слов чудесный мир».
Ребят ждет встреча с книгой Александра Волкова «Волшебник Изумрудного города». Вместе с Элли и ее друзьями Страшилой, Железным Дровосеком и Трусливым Львом ребята отправятся путешествовать по дороге из желтого кирпича. Здесь их ждет знакомство с историей создания книги, а также испытания в виде разнообразных конкурсов: конкурс знатоков «Волшебная страна и ее жители», «Болтуны» (кто быстрее произнесет волшебные слова) и др.
Ребята познакомятся с книжной выставкой «Чародеи Изумрудной сказки» и увидят фрагменты из первой части анимационного фильма «Волшебник Изумрудного города» (1973 г., реж. И. Ефремов).
Вход - свободный.
ИСТОЧНИК KP.RU