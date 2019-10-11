Директор муромского предприятия за невыплату зарплаты 164 работникам заплатит 45 тысяч штрафа

СЕГОДНЯ 10:46 2019-10-11T10:46:43+03:00

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Муромское предприятие «СТЭМ» занимается производством матрасов. В последнее время объемы выпускаемой продукции снизились, и люди начали увольняться. Следствием и судом было установлено, что генеральный директор не платил зарплату своим работникам. Долг перед 164 сотрудниками составил свыше 4 миллионов рублей. Следователем СК России был проведен детальный анализ финансового положения компании. Благодаря его настойчивости, задолжность перед сотрудниками была погашена в полном объеме. Генеральный директор свою вину признал. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 45 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU