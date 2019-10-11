Муромлянин украл со склада плиты и котлы на 77 тысяч рублей
Полицейские задержали 33-летнего жителя Муромского района. Мужчину подозревают в краже. По данным УМВД, весной текущего года подозреваемый украл со склада предприятия газовые плиты и котлы, перфоратор, сварочный аппарат и прочее оборудование.
Вор дождался, когда на территории никого не останется, залез в здание через окно, открыл ворота и погрузил оборудование в машину. Часть он планировал реализовать, остальным - пользоваться самостоятельно.
Общая сумма ущерба составила 77 000 рублей. Вор добровольно отдал оборудование оперативникам.
Расследование уголовного дела продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU