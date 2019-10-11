Муромлянин украл со склада плиты и котлы на 77 тысяч рублей

СЕГОДНЯ 10:18 2019-10-11T10:18:42+03:00

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Полицейские задержали 33-летнего жителя Муромского района. Мужчину подозревают в краже. По данным УМВД, весной текущего года подозреваемый украл со склада предприятия газовые плиты и котлы, перфоратор, сварочный аппарат и прочее оборудование.

Вор дождался, когда на территории никого не останется, залез в здание через окно, открыл ворота и погрузил оборудование в машину. Часть он планировал реализовать, остальным - пользоваться самостоятельно.

Общая сумма ущерба составила 77 000 рублей. Вор добровольно отдал оборудование оперативникам.

Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU