Владимирским спортшколам купили новые мячи, доски и лыжи
Четыре владимирские спортивные школы получили новый инвентарь для занятий. Средства на покупку техники и экипировки были выделены в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" с участием федерального, областного и муниципального бюджетов.
Больше всего средств на покупку оборудования и экипировки получила ДЮСШ № 8 по хоккею и фигурному катанию - 8,7 миллионов рублей. На эти средства приобретены тренажер и мишень для отработки ударов, а также тренажер для отработки нападения.
Для ДЮСШ № 1 по баскетболу и волейболу на 540 тысяч рублей купили новые мячи и сетки. Для ДЮСШ № 2 по шахматам приобретены новые столы, шахматные фигуры и доски. Приобретение обошлось в 310 тысяч рублей. ДЮСШ № 9 по плаванию также купили новый инвентарь на сумму более 316 тысяч рублей.
Школа № 3 имени Алексея Прокуророва получила более полумиллиона рублей на тренировки, а также 3,1 миллиона рублей на различное оборудование. На эти деньги купили новый снегоход, лыжи и лыжероллеры, малокалиберную винтовку и патроны).
ИСТОЧНИК KP.RU