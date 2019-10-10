Владимирским спортшколам купили новые мячи, доски и лыжи

СЕГОДНЯ 15:59 2019-10-10T15:59:42+03:00

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Четыре владимирские спортивные школы получили новый инвентарь для занятий. Средства на покупку техники и экипировки были выделены в рамках муниципальной программы "Развитие физической культуры и спорта" с участием федерального, областного и муниципального бюджетов.

Больше всего средств на покупку оборудования и экипировки получила ДЮСШ № 8 по хоккею и фигурному катанию - 8,7 миллионов рублей. На эти средства приобретены тренажер и мишень для отработки ударов, а также тренажер для отработки нападения.

Для ДЮСШ № 1 по баскетболу и волейболу на 540 тысяч рублей купили новые мячи и сетки. Для ДЮСШ № 2 по шахматам приобретены новые столы, шахматные фигуры и доски. Приобретение обошлось в 310 тысяч рублей. ДЮСШ № 9 по плаванию также купили новый инвентарь на сумму более 316 тысяч рублей.

Школа № 3 имени Алексея Прокуророва получила более полумиллиона рублей на тренировки, а также 3,1 миллиона рублей на различное оборудование. На эти деньги купили новый снегоход, лыжи и лыжероллеры, малокалиберную винтовку и патроны).

ИСТОЧНИК KP.RU