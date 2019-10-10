Владимирец, дважды попавшийся пьяным за рулем, отправится в колонию

СЕГОДНЯ 12:43 2019-10-10T12:43:18+03:00

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Некоторых любителей выпить за рулем не останавливает не только строгий закон, но и применение этого закона. 41-летний житель Владимира как-то попался за вождением в нетрезвом виде. Как положено, протокол, суд, и приговор - 400 часов обязательных работ и лишение права управлять транспортным средством на 2 года.

Но выпить хочется, рулить тоже. И вот, не успев избавиться от предыдущей судимости, товарищ садиться за руль в пьяном виде второй раз. Естественно, попался и был остановлен сотрудниками ГИБДД. Снова протокол и суд, на котором он признал вину. На этот раз Ленинский районный суд не был так снисходителен. Приговор - 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении и с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, на срок 3 года. На реальном сроке настаивал прокурор, учитывая, что нарушение совершено второй раз и значит, гражданин ничего так и не понял.

ИСТОЧНИК KP.RU