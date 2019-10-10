2019-10-10T10:42:43+03:00
Общество

Четыре ясельные пристройки во Владимире обещают сдать до конца года

На всех объектах завершен "нулевой цикл" и уже возводятся кирпичные стены
Алексей СУХОВ
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предоставлено мэрией Владимира.предоставлено мэрией Владимира.
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Чиновники мэрии проверили ход строительства четырех ясельных пристроек к детским садам №62 на ул. 1-я Пионерская, №66 на ул. Завадского, №87 на ул. Крайнова и №4 на ул. Сурикова. В каждой пристройке откроют группы по 50 мест для детей в возрасте до 3 лет. И их по-прежнему обещают открыть до конца 2019 года.

На всех четырех объектах завершен "нулевой цикл" и уже возводятся кирпичные стены. Строители трудятся в две смены, с учетом режима отдыха детей, посещающих детские сады - во время "тихого часа" тяжелая строительная техника замирает, чтобы не беспокоить детей шумом.

Наряду со строительством новых ясельных групп мэрия провела ремонтные и благоустроительные работы в основных зданиях детских садов и на прилегающих территориях. Например, в детском саду №66, открытом в 1960-е годы, проложили новые коммуникации, в основном здании заменили оконные блоки, отремонтировали кровлю, отмостку и цоколь, заасфальтировали дорожки, установили новые опоры освещения, веранды и игровое оборудование. А в действующем корпусе детского сада №62 заменили оконные блоки, отремонтировали кровлю, козырьки крылец, пандус, водостоки и также установили новые опоры освещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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