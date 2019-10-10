Выезд от «Факела» на Пекинку закроют на 10 дней

СЕГОДНЯ 10:19 2019-10-10T10:19:56+03:00

В районе перекрестка с улице Белякова будет замена асфальта

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Ремонт федеральной трассы М-7 «Волга» вдоль Владимира продолжается, и продолжаются временные закрытия отдельных участков дорог в связи с этим.

Очередное закрытие состоится уже завтра. С пятницы, 11 октября, по понедельник, 21 октября, будет закрыт выезд на Пекинку с улицы Белякова. Это поворот в районе «Факела», которым пользуются водители как альтернативой выезда у Содышки. И даже предпочитают его, потому что на перекрестке улицы Горького и проспекта Строителей (там, где надо поворачивать к Содышке) вечная пробка.

Выезд с улицы Белякова будет закрыт для обеспечения безопасности дорожных работ. За 10 дней на этом участке дороги будет выполняться замена дорожного покрытия, а также обустройство ливневой канализации и установка бордюров.

ФКУ «Упрдор Москва – Нижний Новгород» просит водителей с пониманием отнестись к временным неудобствам и выбирать пути объезда.

ИСТОЧНИК KP.RU