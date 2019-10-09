Средняя зарплата во Владимирской области выросла на 6,4%

СЕГОДНЯ 19:57 2019-10-09T19:57:25+03:00

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Врио вице-губернатора по социальной политике Владимирской области Марина Чекунова заявила, что средняя заработная плата в регионе за первую половину 2019 года выросла на 6,4% и составила 31 567 рублей. Такие данные вице-губернатор сообщила во время заседания трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Согласно данным главы социального блока администрации региона, Владимирская область по уровню зарплаты занимает лишь 11-ое место в ЦФО. При этом, рост средней зарплаты врио вице-губернатора связывает с увеличением зарплат бюджетникам в рамках исполнения «майских указов» президента РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU