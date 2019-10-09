Ковровчанин лишился автомобиля из-за чужого долга

СЕГОДНЯ 16:30 2019-10-09T16:30:44+03:00

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Житель Ковровского района выступил поручителем у близкого человека, взявшего в кредит более миллиона рублей. Но заемщик не смог выплачивать долг и отвечать за него пришлось поручителю. Судебный пристав-исполнитель уведомил горожанина о возбуждении в отношении него исполнительного производства и предупредил, что если долг не будет выплачен, применят принудительные меры взыскания. Но должник не принял во внимание слова пристава и гасить задолженность не спешил. В итоге приставы арестовали автомобиль, который принадлежал поручителю и стоял около его дома. Теперь горожанин не может пользоваться своей машиной, а если он не погасил кредит в ближайшее время, его транспорт продадут ,а деньги пойдут в счет погашения долга.

ИСТОЧНИК KP.RU