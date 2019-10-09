Любовники из Гусь-Хрустального продавали наркотики

СЕГОДНЯ 16:19 2019-10-09T16:19:59+03:00

На допросах они объясняли, что из-за проблем с героином не могли устроиться на работу

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В суд передано дело о влюбленной паре героинщиков, которых обвиняют в незаконном обороте наркотиков.

34-летние сожители по версии следствия начали заниматься торговлей наркотическими веществами в январе 2018 года. К тому моменту они уже крепко подсели на героин. Деньги нужны были на покупку наркотиков. Через связи в криминальных кругах они находили поставщиков, перевозили запрещенное вещество из регионов в Гусь-Хрустальный, расфасовывали средство по пакетикам и сбывали зависимым от веществ знакомым. Доход парочка тратила на приобретение новых партий наркотика и личные нужды. 4 января 2019 года мужчина через Интернет приобрел очередную партию веществ, выехал в Москву, в условном месте забрал "товар" и поехал домой. На улице в Гусь-Хрустальном его остановили полицейские, доставили в отделение.

Парочку в итоге взяли под стражу. На допросах они объясняли, что из-за своих проблем не могли устроиться на работу и таким способом хотели заработать на жизнь и пристрастия. Кстати, женщине следователем СК России также предъявлено обвинение в "применении насилия в отношении представителя власти". 30 мая 2019 года, находясь в изоляторе, она при досмотре после прогулки ударила по ноге полицейского.

ИСТОЧНИК KP.RU