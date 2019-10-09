Гусевчанин с ножом напал на сотрудницу микрофинансовой организации

СЕГОДНЯ 16:01 2019-10-09T16:01:07+03:00

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Тридцатичетырехлетний житель поселка Уршельский Гусь-Хрустального района, осужденный за убийство и освободившийся условно-досрочно, приехал в районный центр, зашел в офис одной из микрофинансовых организаций и напал на работавшего там менеджера. Он приставил нож к горлу женщины. Зажал ей рот и потребовал денег. Но его спугнула сотрудница соседнего офиса, заглянувшая к коллеге. Поняв, что происходит, она стала звать на помощь, а злоумышленник сбежал. Позднее его нашли и поместили под стражу. Мужчине предъявлено обвинение в грабеже, уголовное дело будет рассматривать Гусь-Хрустальный городской суд. Если нападавшего признают виновным, ему грозит до десяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU