В Петушинском районе фермер завалил поле отходами животноводства

СЕГОДНЯ 14:23 2019-10-09T14:23:45+03:00

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На главу фермерского хозяйства пожаловались местными жителями еще в 2015 году. Они сообщили, что на сельхозугодья фермер вывозит отходы животноводства. Региональное управление Россельхознадзора провело проверку участка, занимавшего более 900 гектар, и выяснилось, что почти восемь гектар загрязнены опасными токсинами. Главу хозяйства привлекли к административной ответственности и оштрафовали на двадцать тысяч рублей. Кроме того, ему неоднократно сообщали о необходимости очистить почву от нитратов, но он игнорировал все требования, за что его не раз штрафовали. Очередная внеплановая проверка показала, что почва сельскохозяйственных угодий все еще загрязнена. Общий ущерб, причиненный фермером окружающей среде, оценили в 184 с лишним миллионов рублей. Суд, куда обратились сотрудники Россельхознадзора, удовлетворил требования специалистов и теперь фермеру все же придется привести почву в порядок.

ИСТОЧНИК KP.RU