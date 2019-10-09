В Центральной городской библиотеке Владимира расскажут о неизвестном мире насекомых

СЕГОДНЯ 14:18 2019-10-09T14:18:16+03:00

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15 октября в Центральной городской библиотеке Владимира (Суздальский проспект, 2) состоится открытие нового сезона краеведческого клуба "Добросельский". Тема заседания: "Мир насекомых: известный и неизвестный". С лекцией выступит научный сотрудник отдела природы Владимиро-Суздальского музея-заповедника Владимир Игоревич Горькавый.

Жизнь насекомых всегда интересовала людей, ведь на Земле их более миллиона видов. Недаром многие исследователи утверждают, что наша планета принадлежит им. Насекомые формируют колоссальный объем биомассы и играют важнейшую роль в природе. Вместе с тем, у многих людей сложились достаточно смутные представления о них.

Владимир Горькавый расскажет о том, какую роль играют насекомые в жизни наших садов и огородов, о том насколько разнообразен, сложно организован и значим мир насекомых. Слушатели познакомятся с наиболее интересными видами и с тем, как они выглядят на разных стадиях своей жизни.

Вход свободный! Начало в 14.00. Справки по телефонам: 32-32-42, 21-65-63.

ИСТОЧНИК KP.RU