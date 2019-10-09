На владимирских остановках появились объявления с монетками на проезд

СЕГОДНЯ 12:46 2019-10-09T12:48:10+03:00

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В последние несколько дней на остановках общественного транспорта во Владимире появились необычные объявления. Детским почерком написано: «Если у вас не хватает денег на проезд, возьмите монетку». А там, где обычно у объявлений надрезанные полоски с номерами телефонов, прикреплены рубли и двухрублевки.

Такие объявления владимирцы уже видели в Добром, на остановке у детской больницы, в Загородном парке. Что интересно, объявления висят уже день-два, но ни одну монетку никто не оторвал (или, может быть, их запас пополняют прохожие).

Эти объявления принадлежат не какой-то конкретной владимирской девочке, хотя под ними стоит подпись «Соня». Это акция волонтеров, подхвативших флешмоб из Санкт-Петербурга #мечтасонирыбиной.

Соня Рыбина, десятилетняя девочка из Санкт-Петербурга, умерла в прошлом году от рака. Через несколько месяцев в соцсетях появилась история от девушки, знавшей Соню - она рассказала, что девочка придумала такие объявления, на которых можно взять монетку на проезд. История разошлась и превратилась в флешмоб, который подхватили уже больше 50 городов. Теперь - и Владимир.

Как и хотела Соня - «Пусть мир станет добрее».

ИСТОЧНИК KP.RU