Украинец возил детали с владимирского "Магнетона" на киевский завод "Арсенал"

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-09T12:19:53+03:00

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Брянский областной суд приговорил 59-летнего жителя Украины к 1,5 годам колонии общего режима за попытку провоза через границу с Россией деталей для оборонной промышленности с владимирского завода "Магнетон". Контрабандный канал закрыли сотрудники УФСБ по Владимирской области.

Детали с владимирского завода мужчина пытался вывезти в апреле 2017 года. Кроме деталей с "Магнетона" он купил изделия "Московского завода электромеханизмов". 250 деталей для оборонной промышленности он собирался переправить на киевский оборонный завод "Арсенал". Разрешения на вывоз продукции из России он не получал.

27 апреля 2017г. на пункте пропуска через государственную границу РФ МАПП «Троебортное» Брянской области он был задержан сотрудниками ФСБ, в отношении него МО МВД России «Севский» возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.226.1 УК РФ.

В июне 2019г. Севским районным судом Брянской области мужчина был признан виновным в совершении указанного преступления, ему было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 (три) года с отбыванием наказания в колонии общего режима. Гражданин Украины направил апелляцию в Брянский областной суд, которой снизил срок вдвое.

ИСТОЧНИК KP.RU