2019-10-09T12:11:22+03:00
Спорт

Владимирская гимнастка выиграла "серебро" чемпионата мира в Германии

Анастасия Агафонова помогла сборной в командном первенстве
Алексей СУХОВ
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Воспитанница владимирской спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева Анастасия Агафонова, представляющая Владимирскую область в составе сборной России на чемпионате мира в Германии, выиграла серебряную медаль в командном многоборье.

Первое место в многоборье заняли спортсменки из США, третье – из Италии. В состав российской команды, кроме Анастасии Агафоновой, входят Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова и запасная Мария Пасека.

49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в немецком городе Штутгарт с 4 по 13 октября 2019 года. На соревнованиях разыгрываются квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

ИСТОЧНИК KP.RU

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