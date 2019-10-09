Владимирская гимнастка выиграла "серебро" чемпионата мира в Германии
Воспитанница владимирской спортшколы олимпийского резерва по спортивной гимнастике имени Николая Толкачева Анастасия Агафонова, представляющая Владимирскую область в составе сборной России на чемпионате мира в Германии, выиграла серебряную медаль в командном многоборье.
Первое место в многоборье заняли спортсменки из США, третье – из Италии. В состав российской команды, кроме Анастасии Агафоновой, входят Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Александра Щеколдина, Дарья Спиридонова и запасная Мария Пасека.
49-й чемпионат мира по спортивной гимнастике проходит в немецком городе Штутгарт с 4 по 13 октября 2019 года. На соревнованиях разыгрываются квоты на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
ИСТОЧНИК KP.RU