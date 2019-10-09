2019-10-09T11:42:40+03:00
Происшествия

Александровец ограбил строительные бытовки

Молодой человек стащил инструменты и сварочный аппарат
Ирина Мальцева
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В полицию обратился представитель одной из строительных организаций, сотрудники которой обнаружили пропажу. В общей сложности оборудования пропало на сто тысяч рублей. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, уже через сутки по подозрению в совершении кражи был задержан двадцатичетырехлетний местный житель. Парень, знавший о проводимых в одном из сел строительных работах, дождался, когда рабочие уйдут ,влез в бытовки, вскрыв двери ломом, и похитил чемоданы с инструментами, а также сварочный аппарат. Все похищенное полицейские нашли в багажнике его автомобиля. Как рассказал парень, он планировал позднее продать украденное. Сейчас в отношении александровца возбуждено уголовное дело по статье «кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение».

ИСТОЧНИК KP.RU

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