Под Александровом уничтожили санкционный сыр

СЕГОДНЯ 10:56 2019-10-09T10:56:18+03:00

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Сыры, привезенные из Германии, Италии, Польши, Литвы, Франции и США, обнаружили в ходе проверки в начале октября в одном из городских торговых комплексов сотрудники регионального управления Россельхознадзора и прокуратуры. У индивидуального предпринимателя нашлось девять видов сыров, весивших в общей сложности семнадцать килограмм. Документов, подтверждающих качество и безопасность продуктов, торговец не представил и весь заграничный сыр изъяли и уничтожили – сожгли.

ИСТОЧНИК KP.RU