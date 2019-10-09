Волейбольный клуб "Владимир" получил на высшую лигу 8 миллионов рублей

СЕГОДНЯ 10:49 2019-10-09T10:49:58+03:00

При этом надо еще около 17 миллионов

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Этой весной волейбольный клуб "Владимир" впервые в своей истории вышел в высшую лигу "А". Естественно это повлекло за собой необходимость увеличения финансирования. Еще тогда губернатор Владимир Сипягин обещал помочь найти дополнительные средства для команды.

8 октября он рассказал, что часть средств найдено. В целом на сезон в высшей лиге "А" нужно где-то 25 миллионов рублей. Пока найдена лишь часть суммы. 5 миллионов рублей на содержание клуба выделил владимирский филиал ПАО "Т Плюс". Ещё 3 миллиона рублей предоставил благотворитель, пожелавший остаться неизвестным.

Напомним, что многие годы ВК "Владимир" находился под патронажем администрации города Владимира и регионального управления ФСИН России, на его на содержание ежегодно из городского бюджета выделялось около 10 млн рублей. В прошлом году мэрия отказалась от поддержки клуба и вышла из состава учредителей. Тонущий клуб подхватили в "белом доме".

ИСТОЧНИК KP.RU