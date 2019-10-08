Во Владимирской области началась эпидемия ОРВИ

СЕГОДНЯ 11:37 2019-10-08T11:37:02+03:00

Изменить размер текста: A A

Как сообщают в региональном управлении Роспотребнадзора по Владимирской области, эпидемический порог в регионе превышен на 7,7%. Всего за неделю к врачам с признаками ОРВИ обратились 10278 человек, из них большая часть дети - 6 124 ребенка. Больше всего болеют в Меленковском, СОбинском и Юрьев-Польском районах и в областном центре. Во Владимире эпидемии пока нет – эпидпорог ниже на 5.9%, но уже по официальным данным заболел 3721 горожанин, среди 2086 детей. Гриппом пока никто не более. За неделю проведено двенадцать исследований, выделены только вирусы только риновирусы и аденовирусы. Специалисты напоминают, что еще можно успеть сделать прививку от гриппа. Сделать ее можно, обратившись в поликлинику по месту жительства.

ИСТОЧНИК KP.RU