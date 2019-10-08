2019-10-08T10:43:22+03:00
Общество

В 2019 году во Владимирскую область поступят 9 мобильных ФАПов

Четыре из них уже в регионе, пять - еще на подходе
Алексей СУХОВ
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В 2019 году в регион поставлено 4 мобильных фельдшерско-акушерских пункта, до конца года поступит ещё 5 передвижных медпунктов. Мобильные ФАПы предназначены для медицинского обслуживания жителей отдаленных сёл и деревень с численностью населения до 100 человек, где по нормативам не предусмотрено строительство стационарных ФАПов.

По одному мобильному ФАПу уже поставлено в Гороховецкую, Ковровскую и Селивановскую районные больницы, а также в Муромскую городскую больницу №3. До конца года мобильные медпункты получат Вязниковская, Петушинская, Суздальская, Собинская и Киржачская районные больницы. Передвижные фельдшерско-акушерские пункты оснащены электрокардиографом, тонометром, экспресс-анализаторами для определения уровней сахара и холестерина и другим специализированным оборудованием.

Также, в Судогодскую ЦРБ поставлен мобильный флюорограф, в Муромскую городскую больницу №3 – мобильный маммограф, в Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи – 3 мобильных флюорографа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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