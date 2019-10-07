Житель Струнино попал под грузовой поезд

СЕГОДНЯ 12:17 2019-10-07T12:17:40+03:00

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5 октября в районе железнодорожной станции Струнино под грузовой поезд попал 29-летний местный житель. Белым днем, около трех часов, он шел по железнодорожным путям и не реагировал ни на что вокруг. Машинист грузового поезда заметил его, стал тормозить и сигналить, однако мужчина как будто не слышал ничего и с рельсов не сошел. Поезд остановится не успел и сбил прохожего. Тот выжил, но получил многочисленные травмы. Сейчас он в больнице. Следственно-оперативная группа Северного линейного управления МВД России на транспорте выясняет все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU