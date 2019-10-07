Во Владимире открылась сезонная ярмарка-выставка

СЕГОДНЯ 12:01 2019-10-07T12:01:32+03:00

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Новая сельскохозяйственная ярмарка, где владимирцы смогут купить фрукты, овощи и прочие продукты непосредственно у производителей, открылась в Добром. Дополнительную торговую точку организовали, чтобы горожане смогли сделать запасы к зиме, а крупные сельхозпроизводители, фермеры и владимирцы, ведущие подсобные хозяйства, могли распродать свою продукцию. Вся продукты, представленные на ярмарке, будут проходить ветеринарный и фитосанитарный контроль специалистов Россельхознадзора и Центра ветеринарии Владимирской области. Ярмарка-выставка сельскохозяйственной продукции от производителей будет работать на улице Юбилейной, в районе дома 62, до 17 ноября.

ИСТОЧНИК KP.RU