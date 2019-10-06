За упавшую на голову сосульку ковровчанин получит компенсацию

СЕГОДНЯ 13:27 2019-10-06T13:31:17+03:00

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В феврале 2019 года ковровчанин находился около нотариальной конторы, расположенной на проспекте Ленина. С крыши на голову ему упала сосулька. Нотариус и ее помощник оказали мужчине помощь, но вскоре состояние пострадавшего стало ухудшаться. У него начались сильные головные боли, тошнота и головокружение. Пришлось вызвать скорую помощь. Мужчину отвезли в больницу. После осмотра выяснилось, что у него закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, гематома, ушиб и рассечение мягких тканей затылочной области головы. После выздоровления пострадавший обратился в суд, чтобы взыскать с управляющей компании ООО "Аква-Град" компенсацию за моральный ущерб в размере 50 тысяч рублей. По договору обслуживания, УК должна следить за состоянием многоквартирного дома и своевременно убирать образовавшуюся наледь и сосульки, чего сделано не было. Представители "управляшки" с исковыми требованиями истца не согласились. Но суд обязал ООО УК "Аква-Град" выплатить компенсацию за причиненный моральный ущерб, правда в размере всего лишь 20 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU