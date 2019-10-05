В Кольчугине на прохожую напала овчарка, которая вцепилась в ногу и прокусила куртку

СЕГОДНЯ 10:25 2019-10-05T10:25:45+03:00

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Как сообщает Кольчугинский городской суд, 20 апреля 2019 года женщина шла к машине. На улице на нее напала собака - немецкая овчарка, которая была без намордника и поводка. Животное прокусило куртку, вцепилось в левую ногу, а когда женщина стала подходить к машине, собака вновь бросилась на нее и в прыжке вцепилась зубами в правый бок.

Хозяйка собаки на суде признала свою вину. Сказала о том, что была уже привлечена к административной ответственности за то, что допустила самостоятельный выгул собаки без поводка и намордника. Оплатила штраф в размере 2000 рублей. И просила снизить компенсацию морального вреда до 3 000 рублей, обосновав материальным положением.

Но суд учитывал травмы и характер лечения пострадавшей. В пользу нее с хозяйки собаки взыскана компенсация морального вреда в размере 20 000 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU