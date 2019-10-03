2019-10-03T14:22:12+03:00
Общество

Владимирские ортопеды-травматологи внедрили современный метод лечения плоскостопия у детей

Специалисты Владимирского областного центра специализированных видов медицинской помощи успешно применяют метод подтаранного артроэреза
Алексей СУХОВ
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Мобильное плоскостопие – одно из наиболее частых нарушений опорно-двигательного аппарата у детей. Его признаки – аномально низкий или отсутствующий свод стопы, смещение передней части стопы и провисание ее средней части. При ходьбе пациент «заваливает» стопу вовнутрь, косолапит.

Это ведет к повреждению не только ступни и голеностопного сустава, но и всего позвоночного столба вплоть до шейного отдела.

Подтаранный артроэрез – современный метод коррекции плоско-вальгусной деформации стопы. Суть метода – в установке через небольшой разрез имплантата между таранной и пяточной костью.

Такая операция длится не более 40 минут, и уже через несколько дней пациент готов к выписке. Гипс накладывать не нужно.

Как отметил заведующий детским ортопедическим отделением Владимирского областного центра специализированных видов медицинской помощи Гурам Чочиев, ортопедический центр один из первых в России внедрил данный метод лечения. За последние четыре года здесь было прооперировано свыше 40 детей и подростков, страдающих плоскостопием. Среди прошедших лечение – двое юных спортсменов, которые смогли вернуться к занятиям спортом.

ИСТОЧНИК KP.RU

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