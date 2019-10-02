2019-10-02T17:00:22+03:00
Происшествия

Бывший сотрудник владимирской полиции «крышевал» игорный бизнес

Его дело передано в суд
Вероника ПАНИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Бывший старший уполномоченный отдела уголовного розыска владимирской полиции обвиняется в получении взятки в значительном размере. Как сообщает владимирская прокуратура, в 2018 году этот сотрудник полиции, выполняя свои служебные обязанности, познакомился с неким Б., занимавшимся организацией незаконной игорной деятельности. Нарушитель закона устанавливал в торговых точках города нелегальные игровые автоматы.

Узнав об этом, бывший оперуполномоченный предложил своему новому знакомому за определенное вознаграждение оказывать «общее покровительство» - то есть сообщать ему о возможных рейдах, а если тот все же не убережется и попадется со своими игровыми автоматами - то помочь уйти от ответственности, и даже посодействовать в возвращении изъятого игорного оборудования.

В итоге договорились, и бывшим сотрудником полиции получена взятка в размере 60 тысяч рублей. Дело открылось.

Вину бывший полицейский признал полностью, в содеянном раскаялся, из органов внутренних дел был уволен. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Во Владимирской школе ученик угрожал одноклассникам топором
На "пекинке" во Владимире ликвидируют еще один левый поворот
Во Владимире начался школьный этап Всероссийской предметной олимпиады
Житель Кольчугинского района избил и сжег своего знакомого
Жителя Мурома накажут за хранение взрывных устройств
Муромлянин помог полиции найти велосипедного вора
Жительница Вязников пришла в гости с золотом и лишилась его
В Оке поймали щуку весом больше восьми килограммов
В Суздале вновь будут снимать фильм "Угрюм-река"
Владимирцам расскажут о самом ярком политике XX века - Кирилле Черносвитове
Во Владимире 58-летний мужчина в гостях по пьяни домогался до шестилетней девочки
Владимирская гимнастка представит регион на всероссийских соревнованиях в Подмосковье
Юные владимирские легкоатлеты завоевали еще 6 медалей в Адлере
На остановках Владимира устанавливают информационные табло с интервалами движения автобусов
У владимирского "Торпедо" есть шанс приблизится к первому месту
Ковровские хирурги спасли пациентку из Нигерии
В 2019 году почти 21 тысяча человек во Владимирской области сделали флюорографию в "кабинетах на колесах"
У владимирского УФСИН новый начальник
Во Владимире почти на 10 дней закроют поворот на Веризино
Во Владимире пройдет круглый стол по новому Генплану
В Добром снесут 65 металлических гаражей
На улице Ильича во Владимире вводят парковку «по четным и нечетным»
Над спуском к вокзалу во Владимире установлены новые часы
Во владимирских лесах разрешили жечь костры и жарить шашлыки
В Корове насмерть сбили пешехода, который ставил на дорогу знак аварийной остановки
Владимирцев приглашают помочь бездомным животным