Бывший сотрудник владимирской полиции «крышевал» игорный бизнес

СЕГОДНЯ 17:00 2019-10-02T17:00:22+03:00

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Бывший старший уполномоченный отдела уголовного розыска владимирской полиции обвиняется в получении взятки в значительном размере. Как сообщает владимирская прокуратура, в 2018 году этот сотрудник полиции, выполняя свои служебные обязанности, познакомился с неким Б., занимавшимся организацией незаконной игорной деятельности. Нарушитель закона устанавливал в торговых точках города нелегальные игровые автоматы.

Узнав об этом, бывший оперуполномоченный предложил своему новому знакомому за определенное вознаграждение оказывать «общее покровительство» - то есть сообщать ему о возможных рейдах, а если тот все же не убережется и попадется со своими игровыми автоматами - то помочь уйти от ответственности, и даже посодействовать в возвращении изъятого игорного оборудования.

В итоге договорились, и бывшим сотрудником полиции получена взятка в размере 60 тысяч рублей. Дело открылось.

Вину бывший полицейский признал полностью, в содеянном раскаялся, из органов внутренних дел был уволен. Теперь ему грозит лишение свободы на срок от 3 до 8 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU