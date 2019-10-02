Муромлянин помог полиции найти велосипедного вора

СЕГОДНЯ 16:04 2019-10-02T16:04:26+03:00

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К полицейским, дежурившим на одной из улиц Мурома, обратился прохожий. Мужчина рассказал, что пару часов назад за пятьсот рублей купил у одного незнакомца велосипед, но сомневается, что транспорт и правда принадлежал ему. Его сомнения оказались не напрасными: накануне именно этот велосипед, стоивший три тысячи рублей, украли из коридора местного общежития. Владелица, обнаружив пропажу, пришла в полицию. Обратившийся к полицейским мужчина смог описать приметы продавца и его нашли. Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, местный житель признался, дело в отношении него направлено в суд, а велосипед вернули законной хозяйке.

ИСТОЧНИК KP.RU