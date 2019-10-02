Во Владимире 58-летний мужчина в гостях по пьяни домогался до шестилетней девочки

СЕГОДНЯ 14:31 2019-10-02T14:31:37+03:00

На счастье мама девочки заподозрила неладное и сумела поймать того с поличным

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Во Владимире завершился суд над 58-летним мужчиной, которого признали виновным в иных насильственных действиях сексуального характера в отношении малолетней.

Как сообщает Следственный комитет РФ по Владимирской области, 6 октября 2018 года по приглашению друзей тот пришел с супругой на юбилей. На празднике он выпил лишнего, и его отправили спать в другую комнату квартиры. Там он увидел 6-летнюю девочку и начал ее домогаться. К счастью, хозяйка квартиры заподозрила неладное и поймала того с поличным.

Ребенку помогал психолог. Занимались психологи и с мужчиной. Его признали вменяемым, однако имеющим органическое расстройство личности на фоне алкогольной зависимости. В итоге, суд приговорил мужчину к 8 годам исправительной колонии строгого режима с последующим ограничением свободы сроком на один год.

ИСТОЧНИК KP.RU