Юные владимирские легкоатлеты завоевали еще 6 медалей в Адлере

СЕГОДНЯ 14:21 2019-10-02T14:21:39+03:00

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Воспитанники Владимирской спортивной школы олимпийского резерва №4 завоевали ещё шесть призовых мест на всероссийских соревнованиях по легкоатлетическому четырёхборью «Шиповка юных».

Среди легкоатлетов 2006 – 2007 годов рождения юношеская команда в составе Никиты Гривина, Александра Семина, Артёма Бабурова и Данилы Руста заняла второе место.

Никита Гривин, Артём Бабуров и Екатерина Чикунова в личных зачётах завоевали бронзовые медали. Гривин стал третьим в беге на 800 метров с результатом 2:17.67, а Бабуров и Чикунова – в беге на 60 метров с результатами 7.78 и 8.18 соответственно.

Ещё два третьих места на этих же соревнованиях заняли спортсмены 2004 – 2005 годов рождения. Юношеская команда в составе Артёма Рябова, Ивана Волгина, Матвея Ковалёва, Михаила Уханова и Даниила Якубовича завоевала «бронзу» по группе спортивных школ, а также «бронзу» в эстафете 4х100 м с результатом 46.39.

Напомним, ранее легкоатлеты 2008–2009 г.р. завоевали пять наград в личных зачётах.

ИСТОЧНИК KP.RU