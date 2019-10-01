Владимирцев приглашают помочь бездомным животным
Благотворительную акцию «Отзовись!» придумали сотрудники библиотеке на Суздальском проспекте, д. 2, которые решили общими силами помочь животным из приюта «Атлант». Любители книг смогут поддержать обездоленных питомцев, принеся со 2 по 4 октября с 11:00 до 189:30 в библиотеку, то, что поможет выжить хвостатым. Принимают все крупы, кроме перловой, консервы, корма для животных, средства по уходу, миски, ошейники, одеяла и теплые вещи, которые пойдут на подстилку, а также деньги, которые пойдут на покупку лекарств для животных. Кстати, в приюте «Атлант» выхаживают не только собак и кошек – периодически владимирцы приносят туда пострадавших птиц, в том числе чаек, и диких животных, попавших в беду.
ИСТОЧНИК KP.RU