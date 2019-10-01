2019-10-01T17:02:24+03:00
Общество

Владимирцев приглашают помочь бездомным животным

Сделать это можно в Центральной городской библиотеке
Ирина Мальцева
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Благотворительную акцию «Отзовись!» придумали сотрудники библиотеке на Суздальском проспекте, д. 2, которые решили общими силами помочь животным из приюта «Атлант». Любители книг смогут поддержать обездоленных питомцев, принеся со 2 по 4 октября с 11:00 до 189:30 в библиотеку, то, что поможет выжить хвостатым. Принимают все крупы, кроме перловой, консервы, корма для животных, средства по уходу, миски, ошейники, одеяла и теплые вещи, которые пойдут на подстилку, а также деньги, которые пойдут на покупку лекарств для животных. Кстати, в приюте «Атлант» выхаживают не только собак и кошек – периодически владимирцы приносят туда пострадавших птиц, в том числе чаек, и диких животных, попавших в беду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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