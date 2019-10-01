2019-10-01T16:43:40+03:00
Происшествия

Гусевчанин вырастил на даче коноплю

Сейчас уголовное дело возбуждено в отношении мужчины и его приятеля
Ирина Мальцева
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Как рассказали в УМВД России по Владимирской области, сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков была получена информация о том, что житель города Гусь-Хрустальный может быть причастен к незаконному обороту наркотических средств и информация подтвердилась. Выяснилось, что сорокатрехлетний горожанин вырастил коноплю на своем приусадебном участке, после чего высушил, измельчил и хранил у себя дома для личного пользования. У него обнаружили наркотик растительного происхождения массой 129,2 грамма. Кроме того, выяснилось, что он передал на хранение своему тридцатичетырехлетнему приятелю более восьми грамм запрещенного вещества, которое позднее изъяли сотрудники полиции. Сейчас товарищам предъявлены обвинения в незаконном хранении наркотических средств в значительном размере и незаконном хранении наркотических средств в крупном размере.

ИСТОЧНИК KP.RU

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