Во Владимирской области «декретные» выплаты семьям с детьми продлили до трех лет

СЕГОДНЯ 16:39 2019-10-01T16:39:43+03:00

Сейчас на ребенка от 1,5 до 3 лет платят 50 рублей в месяц

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С 1 января 2020 года владимирские семьи, имеющие детей до 3 лет, начнут получать существенно большие пособия. Сейчас выплаты, рассчитанные из среднего заработка мамы - так называемые «декретные» - платят на ребенка до 1,5 лет, а после этого пособие становится равным 50 рублям. Однако с 1 января будущего года федеральный закон, регулирующий выплаты семьям с детьми, меняется.

С января «декретные» выплаты на первого или второго ребенка продлеваются до 3 лет. С третьим и последующими детьми ситуация иная, семья начинает считаться многодетной и пособия начисляются по отдельной схеме.

А семьям с одним или двумя детьми выплаты будут назначаться так. Сначала, после рождения малыша, до достижения ребенком возраста 1 год. Затем по заявлению родителей выплаты продлеваются на год, в 2 года - еще на год. После трех лет, по идее, ребенок идет в садик, а мама на работу.

Увеличен и «уровень бедности», при котором назначаются пособия. Сейчас выплаты положены семьям, где доход на человека ниже 1,5-кратной величины прожиточного минимума, или 15937,5 рубля на человека в месяц. С января 2020 года право возникает, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает 2-кратную величину прожиточного минимума. Во Владимирской области этот показатель составит 23492 рубля на человека в месяц.

Заявление о назначении ежемесячной выплаты подаётся в учреждение социальной защиты населения по месту жительства. Основные документы: паспорт гражданина Российской Федерации; свидетельство о рождении ребёнка; справки о доходах членов семьи за последние 12 месяцев; реквизиты счёта в кредитной организации, открытого на заявителя; СНИЛС членов семьи (родители и ребёнок).

ИСТОЧНИК KP.RU